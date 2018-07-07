В Брюсселе прошла акция протеста против официального визита президента США Дональда Трампа. Полторы тысячи человек вышли на улицы бельгийской столицы под лозунгами «Трампу здесь не рады» и «Вернём всему миру мир».
«Трамп, уходи!»
«Трамп, уходи!»
«Трампу здесь не рады, поскольку он стал на путь войны, путь прибыли для оборонной промышленности. Он лишает свободы детей, сажает детей мигрантов за решётку. Ему здесь не рады — не как человеку, но его политике».
«Он открыто выступает против однополых браков и не дат равных прав трансгендерам. Он весьма последователен, его сексистские и расистские речи направлены против ЛГБТ-сообщества».
Кроме этого, президенту США не устают припоминать, как он когда-то назвал Брюссель «адской дырой». Американский лидер должен прилететь в бельгийскую столицу на саммит НАТО, который намечен на следующие среду и четверг.