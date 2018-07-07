Ликуй, Бельгия!

С последним свистком судьи весь Брюссель взорвался ликованием и аплодисментами, а уже через минуту на улицах города раздались гудки автомобилей, загремели барабаны и заиграла музыка - бельгийцы праздновали победу своей сборной над командой Бразилии.

- Конечно, я просто счастлива! Это же историческая победа! У меня прямо сердце выскакивает из груди! Мы совершили невероятное, мы гордимся нашими футболистами, все бельгийцы гордятся - и здесь, и за рубежом. Такая красивая была игра! Одно удовольствие было смотреть - мы очень, очень рады!

Автогол Фернандиньо в первом тайме выбил бразильцев из колеи, и, несмотря на все усилия, переломить ход встречи им не удалось. Игру соперников оценили и бразильские болельщики:

- Я болел за Бразилию, но я рад и за бельгийцев.

Полуфинал нынешнего мундиаля состоится без пятикратных чемпионов мира, а сборная Бельгии выходит в него на пике своей формы. Среди её игроков - много настоящих звёзд футбола, и болельщики уверены, что на этот "красным дьяволам" удастся наконец получить заветный трофей.

- Сегодня бельгийские защитники показали, что они на высоте! Вермален и Компани доказали, что им равных нет. Мы разобьём Францию!

До сих пор лучшим достижением бельгийской сборной на Чемпионатах мира оставалось 4-е место в 1986 году.