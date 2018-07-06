Да или нет - Брекситу: интервью с Тони Блэром и Найджелом Фаражем

"Брексит еще нужно проработать", - заявляет Тони Блэр.

Франко-немецкий политик Даниэль Кон-Бендит побеседовал на эту тему с тяжеловесами британской политики в прошлом в программе "Без купюр" - новой политической программе на канале Euronews.

Плохой проект

Фараж, главный герой Брексита, утверждает, что нельзя говорить о демократии, если Еврокомиссия управляет страной.

Он добавляет, что Евросоюз - это "никуда не годный проект", и что "с ним пора заканчивать".

По его словам, ЕС пытается заставить людей почувствовать себя европейской нацией, но это не работает.

"Лично я люблю Европу как континент, я люблю населяющих его людей, представителей разных стран и национальностей. Думаю, им нужно сотрудничать, торговать, дружить - я обеими руками за. По сути я - сторонник европейского партнерства, однако его нынешняя централизованная модель с Брюсселем, который все за всех решает, слишком далека от граждан. Думаю, даже вы (прим. - Даниэль) - человек, который полвека защищал европейскую идею, - признаёте мою правоту. [...] Сегодня - время и для Брексита, и для пересмотра европейской идеи в целом"

Второй раунд Брексита

Бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр уверен, что решение о выходе страны из ЕС еще не принято, и он надеется на второй раунд референдума по Брекситу.

Блэр заявляет, что Тереза Мэй потеряла большинство в парламенте и ситуация там сейчас намного более сбалансированная.

"Когда Тереза Мэй, наконец, решит, какова ее позиция на этих переговорах, не думаю, что эти два предложения получат поддержку большинства в парламенте. Сейчас ведутся дебаты. Обе идеи подразумевают, что экономически Великобритания останется близка с Европой, что она будет подчиняться европейским правилам. В этом случае многие люди зададутся вопросом, а почему мы вообще покидаем Евросоюз? Другой вариант – полный разрыв с Европой. Но это приведет к большим экономическим потерям. И тогда люди задумаются о цене Брексита", - говорит бывший премьер-министр.

По его словам, парламент в конечном счете может оказаться в тупике.

И единственным решением в данной ситуации будет обратиться к британскому народу: : “Вы приняли решение, мы два года вели переговоры, вы знаете, какие сейчас есть варианты. Решайте – хотите ли вы в нынешних условиях двигаться дальше по тому же пути?»