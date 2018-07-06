Путин: ЧМ помог улучшить имидж России

Чемпионат мира по футболу помогает России улучшить имидж страны на мировой арене. Этому способствуют отзывы иностранных болельщиков, — рассказал президент Владимир Путин в ходе встречи с главой ФИФА Джанни Инфантино и известными футболистами:

«Столько людей приехало в Россию с такими добрыми намерениями и в этой связи я хотел бы отметить, что так называемые "народные журналисты", те люди, которые работают сами от себя, в своём личном качестве в социальных сетях, они как раз и способствовали тому, что многие стереотипы о России просто рухнули».

Чемпионат мира по футболу проходит на фоне протестов против пенсионной реформы, которая, как отмечают социологи, ведет к падению рейтинга переизбранного президента. Тем не менее, турнир и, особенно, победы национальной сборной называют фактором, который способствует росту патриотизма и смягчает протестные настроения даже при обсуждении непопулярных реформ.