38-летний тайский спасатель Саман Кунан погиб, пытаясь вызволить из затопленного пещерного комплекса детей и их тренера по футболу. Аквалангист ранее служил в спецназе Военно-морского флота Таиланда, в спасательной операции принимал участие добровольно. Он доставил в пещеру кислородные баллоны и потерял сознание на обратном пути - у него у самого закончился кислород, так как в баллоне оказалась протечка.
Погиб, спасая детей
Погиб, спасая детей
- Опытный водолаз, бывший военный погиб в пещере. Означает ли это, что операция очень опасна? - спросили журналисты командира спецназа адмирала Арпакорна Юоконкая.
- Да, конечно. Но мы несмотря на этот трагический инцидент мы продолжим операцию и сделаем всё, чтобы вывести детей на поверхность", — пообещал Юонконай.
Спасатели торопятся: в районе пещеры Кхао Луанг в заповеднике "Понг Пха" дожди не прекращаются, и ситуация может ещё больше осложниться.
Подростки и их тренер оказались заблокированными в пещере из-за внезапного наводнения 23 июня. Их нашли лишь на 9-ый день, но эвакуировать пока не могут: альтернативный выход не найден, и откачать воду не удалось.
Спасатели прокладывают шланг для подачи воздуха. Пищу пленникам пещеры доставляют водолазы.