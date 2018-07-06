Погиб, спасая детей

38-летний тайский спасатель Саман Кунан погиб, пытаясь вызволить из затопленного пещерного комплекса детей и их тренера по футболу. Аквалангист ранее служил в спецназе Военно-морского флота Таиланда, в спасательной операции принимал участие добровольно. Он доставил в пещеру кислородные баллоны и потерял сознание на обратном пути - у него у самого закончился кислород, так как в баллоне оказалась протечка.