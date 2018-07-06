В руководстве ФИФА готовы пригласить в Москву на финал Чемпионата мира застрявших в пещере тайских подростков — учеников футбольной школы.
Таиланд: варианты спасения
Таиланд: варианты спасения
Специалисты всего мира обсуждают альтернативные варианты их вызволения. Спасатели, доставляющие им кислород и продукты, говорят, что пленники могут самостоятельно ходить, но нырять в пещерах им не по силам — никто из школьников попросту не умеет плавать.
Попытки пройти напрямую с поверхности, пробурив штольню, пока заканчивались неудачно.
Американский предприниматель Илон Маск готов направить в Таиланд специалистов своей компании, которые помогут точно локализовать координаты пещеры на поверхности. Как вариант спасения, он предложил протянуть нейлоновую трубу и надуть её, чтобы она образовала свободный от воды коридор, по которому можно будет выбраться.
Решать необходимо быстро: в пещере стремительно растёт содержание углекислого газа. Из-за того, что все выходы затоплены, воздух не обновляется.
38-летний военный ныряльщик Самарн Кунан был одним из тех, кто доставлял пленникам кислород. Но ему самому на обратный путь не хватило. Церемония прощания с офицером состоялась в пятницу.