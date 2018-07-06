Сгоревшая мечта

Только недавно жительница Саудовской Аравии Сальма аш-Шари смогла исполнить свою мечту – получить водительские права и приобрести машину. Но не прошло и двух недель, как машина сгорела. Точнее, ее подожгли. И сделал это кто-то из соседей Сальмы, убежденных в том, что женщина, сидящая за рулем, поступает "против воли Аллаха". Накануне полиция задержала двух жителей Мекки по подозрению в совершении преступления.

По словам Сальмы, за две недели вождения она неоднократно слышала в свой адрес оскорбления от мужчин. Более того, ей даже поступали угрозы.

Женщина рассказала, что автомобиль ей был нужен, чтобы помогать пожилым родителям. Мечта купить машину у нее появилась, как только власти страны объявили, что скоро жительницам королевства будет разрешено сесть за руль. Но найти деньги за такую покупку Сальме было нелегко: она работает кассиром в супермаркете, получает менее 1100 долларов в месяц. Кроме того, нужно было искать средства для оплаты курсов вождения. По признанию женщины, собрать необходимую сумму ей помогли родители.

Машину Сальма купила в рассрочку. На страховку уже денег не хватило. Но вице-мэр Мекки Фахад аль-Руки решил сделать женщине подарок: он сообщил, что новый автомобиль для нее будет приобретен из муниципальных средств – в связи с тяжелым материальным положением пострадавшей.

Запрет снят

До недавнего времени Саудовская Аравия оставалась единственной в мире страной, где действовал запрет на вождение для женщин. Но 24 июня вступил в силу закон, разрешающий местным жительницам управлять автомобилем. О планах отменить запрет власти королевства объявили в сентябре 2017 года. Заявления на получение прав подали уже более ста тысяч женщин. В начале июня открылись специальные автокурсы.