Фестиваль Сан-Ферминес стартовал в испанской Памплоне. С балкона муниципалитета (здания 16-го века) ракету "чупиназо", положившую начало празднествам, запустили на этот раз участники местной рок-группы, созданной больными синдромом Дауна.
Быки, вино и музыка: Сан-Фермин начался!
Быки, вино и музыка: Сан-Фермин начался!
Всю будущую неделю в обычное время тихой Памплоне будут звучать песни , музыка и восторженные крики. А узкие улочки будут дрожать от топота тысяч ног, убегающих от быков, которых гонят от корралей (загонов) Сан-Доминго до арены для корриды. Смельчакам нужно суметь пробежать как можно скорее дистанцию в 849 метров и избежать удара грозных рогов.
"Да здравствуют Святой Фермин!" - восклицают жители и гости городка, орошая традиционно белые одежды бьющим из горлышек бутылок вином. Увековеченный Эрнестом Хемингуэем праздник продлится в одном из старейших городов Испании до 14 июля.
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