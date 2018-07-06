Праздник под знаком борьбы с насильниками

Однако в последние годы праздник получила известность с иной, совсем не радужной стороны. Во время фестиваля десятки женщин становятся жертвами сексуального насилия. В этой связи власти Памплоны запустили специальное приложение AgreStop/EraStop, которое позволит женщинам оперативно сообщать о случаях сексуальных домогательств или нападении насильника.

"Когда вы запускаете приложение, то появляется тревожная кнопка. При нажатии на эту кнопку полиция получает сигнал с указанием вашего местоположения", - объясняет представительница мэрии Памплоны.

В 2016 году во время Сан-Фирмина несколько женщин заявили об изнасиловании, причем в одном из случаев речь шла о групповом изнасиловании: пять мужчин надругались над 18-летней девушкой в фойе одного из зданий.

Все они были задержаны. Сами себя насильники называли "Манада", то есть "стая" в переводе с испанского. Именно так называлась их группа в мессенджере WhatApp.

Прокуратура просила для каждого из обвиняемых 22 года тюремного заключения, однако суд вынес гораздо более мягкий вердикт. Это вызвало громкий скандал в Испании и привело к серии протестов со стороны женщин по всей стране.