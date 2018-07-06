Четвертьфинал под дождём

Сочи встречает участников четвертьфинального матча проливными дождями. Сообщается о затопленных улицах в центре города. Сборной России пришлось начинать тренировки на запасной арене. Однако позже игроки перебрались на стадион «Фишт», где и должен состояться матч.

Синоптики сообщают, что осадки продолжаться и в субботу, в день матча, хоть и будут слабее.

В любом случае подопечные Станислава Черчесова настраиваются на тяжёлую игру.

Марио Фернандес, защитник сборной России:

«Мы знаем, что хорватская команда очень сильна. У них много великолепных игроков, и матч будет жёстким. Мы должны уважать такого соперника и тщательно готовиться к игре».

Болельщики хорватской команды между тем поздравили защитника Деяна Ловрена — в четверг ему исполнилось 29. Но имениннику, понятно, не до торжеств:

«Я уверен, что встреча будет жёсткой, поскольку мы играем ради того, чего ждали много лет, а для русских это ввобще первый четвертьфинал».

В Хорватии не могут забыть успех своей сборной ровно двадцать лет назад: первое же выступление независимой хорватской команды на Чемпионате мира, во Франции, принело ей третье место. Однако с тех пор ничего подобного «шашечные» не добивались.