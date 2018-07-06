Инцидент в Эймсбери: найти "источник заражения"

"После дополнительных анализов образцов, взятых у пациентов, нам теперь известно, что они подверглись воздействию нервно-паралитического вещества после того, как взяли в руки зараженный предмет" - ТАСС цитирует заявление Скотланд-Ярда, появившееся накануне вечером.

Пострадавшие - Дон Стёрджесс и Чарли Роули - находятся в больнице в критическом состоянии. Оцеплены все объекты и места, где они появлялись, в том числе и приют для бездомных, расположенный в Солсбери, где четыре месяца назад было совершено покушение на Сергея Скрипаля и его дочь.

По словам одной из руководительниц департамента здравоохранения Британии Дебби Кларк, "риск отравления для населения остается низким. С другой стороны, озабоченность тех, кто проживает в Эймсбери и в Солсбери, понятна. Опасений у нас нет, и можно продолжать жить по-прежнему".

В Скотланд-Ярде пока не могут сказать, был ли "Новичок", которым отравились двое жителей Эймсбери, взят из той же партии, что и яд, использованный против экс-полковника ГРУ.

30 июня 44-летняя Стёрджес и 45-летний Роули были найдены без сознания в Эймсбери.

Скотланд-Ярд утверждает, что они подверглись воздействию "Новичка" - того же самого нервно-паралитического вещества, которым в марте были отравлены Скрипали. Тогда Лондон возложил ответственность за покушение на Москву. Россия всегда категорически отвергала свою причастность к этому инциденту.