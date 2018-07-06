В Японии приведен в исполнение приговор Сёко Асахаре, организатору секты "Аум Синрикё".
Казнен Сёку Асахара
Казнен Сёку Асахара
Ее численность достигала нескольких десятков тысяч человек, из них более десяти тысяч последователей жили в России.
На счету секты два крупных теракта - в 94-м ее адепты распылили газ зарин в городе Мацумото в префектуре Нагано, тогда погибли семь человек.
Год спустя сектанты распылили зарин уже в токийском метро, тринадцать человек погибли и более 6 тысяч получили отравления.
Спустя короткое время были арестованы свыше 30 человек, которые имели отношение к организации терактов, но трем из них удалось скрыться. Их сумели найти лишь через 17 лет.
Исполнение приговора начали готовить весной прошлого года, когда осужденных распределили по разным тюрьмам.
Кроме Асахары, прошлой ночью были повешены шесть его наиболее близких соратников.