Число погибших в результате крушения туристического катера у берегов Пхукета может достигнуть 60 человек, шансов найти в море выживших практически не осталось. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на спасателей.
Жертвами крушения катера в Таиланде могут стать 60 человек
Жертвами крушения катера в Таиланде могут стать 60 человек
Официально подтверждена гибель 26 человек, большинство из них туристы из Китая. Были сообщения по меньшей мере об одном россиянине на борту затонувшего судна, однако эти данные опровергли в посольстве России в Бангкоке.
Прогулочный катер потерпел крушение из-за внезапного шторма в четверг вечером. Судно отошло от берега на несколько километров, когда его накрыла пятиметровая волна. На борту, по официальным данным, находились 105 человек. Власти Таиланда сообщили о спасении 49 туристов, ещё 16 числятся пропавшими без вести.