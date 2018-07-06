Бывший премьер-министр Пакистана Наваз Шариф приговорен к десяти годам тюрьмы в рамках дела о коррупции. Вердикт по данному делу вынес в пятницу Антикоррупционный суд Исламабада.
Наваз Шариф приговорен к 10 годам тюрьмы за коррупцию
Наваз Шариф приговорен к 10 годам тюрьмы за коррупцию
Дочь Наваза Марьям Шариф также была приговорена судом к наказанию в виде лишения свободы сроком на 7 лет. Кроме того, они были оштрафованы на 8 и 2 миллиона фунтов стерлингов соответственно.
Обвинения против Шарифа были выдвинуты в 2016 году после публикации так называемого Панамского досье. Из документов выяснилось, что возглавлявший тогда правительство Пакистана Шариф имел офшорные счета, через которые было куплено несколько фешенебельных апартаментов в Лондоне. При этом недвижимость была оформлена на детей политика.
Сторонники Шарифа полагают, что дело носит политический характер. Во избежание беспорядков пакистанские власти блокировали дороги вокруг комплекса правительственных зданий, где находится суд.
Отметим, что вердикт в отношении политика, который трижды возглавлял правительство Пакистана, был вынесен заочно. В настоящее время Шариф вместе с семьей проживает в Великобритании.