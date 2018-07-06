Инцидент в Эймсбери: что известно?

Не успел утихнуть скандал, разразившийся после того, как в Солсбери были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, как из Великобритании поступила новость, что воздействию неравно-паралитического вещества "Новичок" подверглись еще два человека - Чарльз Роули 45 лет и Дон Стерджесс 44 лет. Оба они граждане Великобритании, родом из того района, где произошел инцидент. Сейчас мужчина и женщина находятся в критическом состоянии в больнице Солсбери (по крайней мере, так утверждают власти Соединенного Королевства).

Отравившиеся проживали в городе Эймсбери, в 11 километрах от Солсбери. По словам полицейских, они потеряли сознание после того, как подержали в руках предмет, который находился недалеко от того места, где в марте были найдены без сознания Скрипали.

Врачи стараются успокоить местных жителей, говоря, что причин для паники нет. Они лишь советуют постирать и продезинфицировать одежду, добавляя, что риск заражения для других людей невелик.

Что произошло?

Первый звонок в скорую помощь поступил около 10:15 по местному времени в субботу. Приехавшие на место врачи обнаружили Стерджесс без сознания. Через пять часов медики вновь прибыли по тому же адресу. На этот раз на недомогание уже жаловался Роули.

Сейчас оба находятся в критическом состоянии. Изначально полиция полагала, что речь идет о наркотическом отравлении, но позже врачи, обеспокоенные состоянием пострадавших, решили отправить их анализы в специальную лабораторию. Результаты были обнародованы в среду. Согласно выводам британских специалистов, Стерджесс и Роули подверглись воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок".

Что такое "Новичок"?

"Новичок" разрабатывался в СССР в годы "холодной войны". Химические вещества этого класса принадлежат к боевым отравляющим средствам четвертого поколения и считаются значительно более сильными, чем агенты V-серии, такие как VX (или ВИ-газ). Как полагают специалисты, даже если отравление не приведет к летальному исходу, оно может вызвать паралич.

Что происходит с организмом при воздействии нервно-паралитического вещества? Нарушается обмен информацией между нервной системой и органами и тканями, что приводит к перегрузке сигналов. Эта перегрузка ведет к потере контроля над мышцами. Это, в частности, может привести к затрудненному дыханию, потере контроля над физическими функциями, усиленному слюноотделению, судорогам, параличу и, в конце концов, к летальному исходу.

Москва официально заявляет, что все обвинения в использовании этого вещества, звучащие в ее адрес, необоснованны, поскольку все запасы "Новичка" и вообще химического оружия в России были уничтожены. В Минпромторге подчеркивают, что эта информация была подтверждена инспекторами международной Организации по запрещению химического оружия.

Позиции Лондона и Москвы

"Все внимание сейчас приковано к России, не в последнюю очередь из-за проходящего там чемпионата мира по футболу. Пришло время России выступить и объяснить, что произошло", - заявил глава МВД Соединенного Королевства Саджид Джавид. Однако в Скотланд-Ярде пока не могут сказать, был ли "Новичок", которым отравились двое жителей Эймсбери, взят из той же партии, что и яд, использованный против экс-полковника ГРУ.

Тем не менее британские власти потребовали от России "предоставить полную информацию относительно случившегося в Солсбери [имеется в виду отравление Скрипалей], чтобы обеспечить безопасность населения".

Ответ российской стороны не заставил себя ждать: "Никаких сколь-нибудь убедительных доказательств голословных обвинений России в причастности к этому британской стороной так и не было представлено. Российская сторона с самого начала предлагала британским визави совместное расследование. И это предложение осталось без какого-либо ответа", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дело Скрипалей

О веществе "Новичок" заговорили после отравления Скрипалей, которых нашли без сознания в парке в Солсбери. В критическом состоянии они были доставлены в больницу. Несколько недель Скрипали провели в коме, но потом быстро пошли на поправку. Юлия Скрипаль была выписана из медучреждения в апреле. Ее отец покинул больницу в середине мая.

Вину за этот инцидент Лондон возложил на Москву. Разразился дипломатический скандал, вовлечены в который оказались и другие страны. Более 150 сотрудников российских посольств в разных государствах были вынуждены отправиться на родину. Наиболее масштабные меры приняли США: в Россию вернулись более 60 дипломатов.

Москва все обвинения в причастности к случившемуся отвергает. Вот что, в частности, еще в середине апреля заявил постоянный представитель России при Организации по запрещению химического оружия Александр Шульгин: "Утверждение о том, что Техсекретариат (ОЗХО) подтвердил, что этот химикат указывает на его российское происхождение – это откровенная ложь. В самом докладе о названии "Новичок" не сказано ни слова, в КЗХО такого понятия просто нет. И никакого подтверждения "российского следа" в найденном в Солсбери химвеществе в докладе Техсекретариата также не имеется".

О случившемся в Солсбери и Эймсбери в четверг высказалась официальный представитель МИД Мария Захарова. Она призвала правительство Терезы Мэй "прекратить интриги и игры с химическими отравляющими веществами, прекратить чинить препятствия совместному расследованию того, что произошло на территории Великобритании с российскими гражданами".