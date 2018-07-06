Сожженные магазины, административные учреждения - в городе Нант на Западе Франции с середины недели не стихают беспорядки.
Беспорядки в Нанте: выстрел был случайным
Беспорядки в Нанте: выстрел был случайным
Волнения спровоцировал инцидент в одном из пригородов. 22-летний молодой человек был застрелен полицейским во время проверки документов. Изначально, сообщалось, что мужчина находился в розыске и якобы из-за этого отказался подчиниться требованиям сотрудников правоохранительных органов.
Однако позже выяснилось, что произведший выстрел полицейский сделал это случайно и что он солгал во время дачи первых показаний.
Происшествие спровоцировало погромы с участием местной молодежи. За несколько дней в городе было сожжено около сотни автомобилей, в том числе машина мэра Нанта.
Подобные события отнюдь не редкость во Франции. Противостояние между молодежными группировками и силами полиции в так называемых неблагополучных пригородах нередко оборачиваются беспорядками.