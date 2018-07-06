Средиземное море наступает на Италию

Из-за повышения уровня моря под водой до конца столетия могут оказаться десятки квадратных километров побережья Апеннинского полуострова. Как сообщают в Итальянском национальном агентстве по новым технологиям, таковы последние результаты моделирования последствий изменения климата. Суперкомпьютеры проанализировали данные океанографии, геологии и геофизики для составления подробных краткосрочных и долгосрочных прогнозов уровня Средиземного моря. Список территорий под угрозой затопления увеличился почти вдвое, в нём упомянуты берега Абруцци, Апулии, Сицилии, Сардинии и Тосканы.

Ранее на конференции ООН по климату было объявлено, что к 2100-му году из-за таяния полярных льдов уровень мирового океана может повыситься на метр: это, впрочем, самый пессимистичный прогноз. В разных частях света наступление моря будет неравномерным. Так в Фиджи, по оценкам Всемирного банка, в течение десяти лет надо будет потратить 4,5 миллиарда долларов, чтобы минимизировать последствия повышения воды в океане, сопоставимые средства на строительство защитных барьеров уже потратили в Венеции.