Прокуратура Гамбурга начала проверку в отношении двух немецких судоходных компаний, которые заподозрили в поставках титановой руды в Крым в обход санкций.
Нарушители блокады Крыма?
Нарушители блокады Крыма?
Как сообщила государственная радиостанция Deutschlandfunk, судно HHL Mississippi компании Hansa Heavy Lift из Гамбурга и судно MS Callisto компании Heinz Corleis KG из Штаде в конце 2017 года доставили в порт Кавказ на Таманском полуострове несколько тысяч тонн ильменита. Этот груз затем предположительно был переправлен в порт Камыш-Бурун, расположенный на крымском берегу Керченского пролива.
Санкции Евросоюза запрещают судам стран-членов заходить в крымские порты. Европейским компаниям запрещены импортно-экспортные операции с Крымом, инвестиции в экономику полуострова, а также организованный туризм. Фактическая экономическая блокада Крыма была введена Евросоюзом 30 июля 2014 г., спустя четыре месяца после присоединения полуострова к Российской Федерации, которое страны ЕС называют незаконной аннексией. 18 июня Совет ЕС продлил ограничительные меры в отношении Крыма и Севастополя на год — до 23 июня 2019 г.
Украина считает Крым временно оккупированной территорией и также организовала в отношении полуострова торговую и энергетическую блокаду.