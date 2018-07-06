Срочная новость

Срочная новость

Франция

Помощь мигрантам - не преступление

Сейчас воспроизводится:

Помощь мигрантам - не преступление

Помощь мигрантам - не преступление
Размер текста Aa Aa

За помощь нелегалам, находящимся во Франции, её граждане больше не будут преследоваться по закону. В пятницу Конституционный Совет страны декриминализировал статью о так называемом "правонарушении из солидарности" Кодекса о въезде, пребывании иностранцев и праве на убежище. По мнению Совета, статья противоречит национальному девизу страны "Свобода, равенство, братство". Прецедент был создан в ходе разибрательств по делу Седрика Эрру, которого обвинили в том, что он помогал мигрантам пересечь франко-итальянскую границу и давал им приют.

"С этого момента можно говорить: каждый волен оказывать помощь тому, кому пожелает. Единственное, чего делать нельзя – ввозить мигрантов. . Все остальное – помогать уже прибывшим в нахождении , передвижении внутри страны – не воспрещается, если нет речи о какой-то финансовой выгоде. Это очень упрощает ситуацию для тех, кто действуют из соображений гуманизма и солидарности. Я думаю, что теперь все больше и больше людей будут приходить на помощь беженцам", - заявил Зиа Олуми, адвокат Седрика Эрру

Новость обрадовала правозащитников. Однако на фоне миграционных проблем, которые испытывают страны Евросоюза, некоторые представители французской политической элиты осудили решение Конституционного Совета. По их мнению, оно препятствует борьбе с незаконной миграцией и может привести к наплыву нелегалов в страну.