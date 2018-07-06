Помощь мигрантам - не преступление

За помощь нелегалам, находящимся во Франции, её граждане больше не будут преследоваться по закону. В пятницу Конституционный Совет страны декриминализировал статью о так называемом "правонарушении из солидарности" Кодекса о въезде, пребывании иностранцев и праве на убежище. По мнению Совета, статья противоречит национальному девизу страны "Свобода, равенство, братство". Прецедент был создан в ходе разибрательств по делу Седрика Эрру, которого обвинили в том, что он помогал мигрантам пересечь франко-итальянскую границу и давал им приют.

"С этого момента можно говорить: каждый волен оказывать помощь тому, кому пожелает. Единственное, чего делать нельзя – ввозить мигрантов. . Все остальное – помогать уже прибывшим в нахождении , передвижении внутри страны – не воспрещается, если нет речи о какой-то финансовой выгоде. Это очень упрощает ситуацию для тех, кто действуют из соображений гуманизма и солидарности. Я думаю, что теперь все больше и больше людей будут приходить на помощь беженцам", - заявил Зиа Олуми, адвокат Седрика Эрру