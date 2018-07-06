Самоубийственное испытание веры

В мировой прокат вышел фильм «Первая реформатская церковь» о священнослужителе, который сталкивается с серьёзным испытанием веры. Главный герой оказывается вовлечён в коррупционный скандал, в котором замешаны уважаемые горожане и священники.

Исполнитель главной роли Итан Хоук отмечает: «Самое прекрасное в этом фильме, когда вы его смотрите, он заставляет вас участвовать в происходящем на экране. Это не навязывание мнения, не реклама. Мне кажется, финал этого фильма — это как звон колокола. Если ты открыт для этого, то он будет звучать по-разному для разных людей».

Картина Пола Шредера — это история о преступлении, лжи, несправедливости и сомнениях, которые могут и священника довести до самоубийства. Фильм получил хорошие отклики первых зрителей. В российском прокате он не ожидается.