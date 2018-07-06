Экстремальная жара в Квебеке

В южной части канадских провинций Квебек и Онтарио, а также на атлантическом побережье Канады с 29 июня установилась экстремально жаркая погода. Температура достигает 45 градусов по Цельсию.

Жара делает труд уличных торговцев особенно тяжёлым. Хозяин киоска фастфуда: "Ни ветерка и гриль во всю работает. От этого здесь очень жарко".

Трудно приходится и пожилым канадцам, людям с хроническими заболеваниями и всем тем, кто проводят много времени в помещениях без кондиционера.

Эти женщины беспокоится о состоянии своей госпитализированной матери. Эффи Цатумас: "Я не понимаю, почему они не установили кондиционеры для пожилых людей, учитывая состояние их здоровья. Я здорова, но и то чуть там не задохнулась".

В Квебеке из-за жары уже погибли не менее 33 человек. 18 из них умерли в Монреале, крупнейшем городе провинции.

Власти признают серьёзность проблемы. Министр здравоохранения Квебека Люси Шарлебуа: "Из-за высокой температуры умирает больше людей. Я не стану это отрицать. Но мы делаем все для снижения смертности".

Метеорологи прогнозируют, что холодный фронт придёт в Восточную Канаду в пятницу и охладит воздух до комфортных 23 градусов Цельсия. А пока квебекцы спасаются от зноя принимая водные процедуры.