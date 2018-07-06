Британский кабинет министров согласовал единую позицию на будущих переговорах с Брюсселем по "брекситу". Группа протестующих против выхода страны из ЕС встречала в пятницу у правительственной резиденции Чекерс прибывающих на заседание. По итогам встречи премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Лондон выступает за создание зоны свободной торговли с ЕС после "брексита", а на следующей неделе выйдет Белая книга, в которой будет описано, как Британия "вернёт контроль над своими деньгами, законами и границами".
Как жить после "брексита"?
Как жить после "брексита"?
"Наше предложение создаст зону свободной торговли между Великобританией и ЕС, что установит общий свод правил для промышленных товаров и сельскохозяйственной продукции. Это сохранит высокие стандарты в указанных сферах, но никаких изменений не будет сделано без одобрения нашего парламента", - сказала Мэй, подчеркнув, что создание такой зоны позволит сохранить рабочие места и выполнить обязательства перед Северной Ирландией.
Премьер-министр также сообщила, что правительство продолжит подготовку и к сценарию "брексита" без заключения сделки с ЕС о дальнейшем сотрудничестве.
"Жду с нетерпением Белую книгу, - прокомментировал в "Твиттере" новости из Лондона главный переговорщик ЕС по "брекситу" Мишель Барнье. - Мы оценим предложения, чтобы понять, насколько они осуществимы и реалистичны".
План Терезы Мэй уже раскритиковали сторонники "брексита", которые считают, что после выхода из ЕС Великобритания не должна оставаться привязанной к таможенному союзу и единому европейскому рынку. А глава британского МИДа Борис Джонсон и бывший премьер Дэвид Кэмерон назвали этот план "худшим из возможных вариантов".
Переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям "брексита" начались в июне прошлого года. Они должны продолжиться до ноября, после чего заключенную сделку должны одобрить Европейский и британский парламенты. "Брексит" запланирован на 29 марта будущего года. Предполагается, что переходный период продлится до 31 декабря 2020-го.