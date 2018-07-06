Как жить после "брексита"?

Британский кабинет министров согласовал единую позицию на будущих переговорах с Брюсселем по "брекситу". Группа протестующих против выхода страны из ЕС встречала в пятницу у правительственной резиденции Чекерс прибывающих на заседание. По итогам встречи премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Лондон выступает за создание зоны свободной торговли с ЕС после "брексита", а на следующей неделе выйдет Белая книга, в которой будет описано, как Британия "вернёт контроль над своими деньгами, законами и границами".