Правительственная коалиция Германии пришла к соглашению по миграционному вопросу. Лидер социал-демократов Андреа Налес сообщила, что стороны договорились ускорить процесс возвращения просителей убежища, уже зарегистрированных в других странах ЕС.
Коалиция ФРГ договорилась
Коалиция ФРГ договорилась
"Не будет национальных односторонних мер, не будет односторонних отказов во въезде, вместо этого будет установлен ускоренный порядок рассмотрения прошений об убежище прямо на границе", -сказала Налес, подчеркнув, что никаких транзитных центов, о которых говорилось ранее, создаваться не будет.
Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер, который своими предложениями по решению миграционного кризиса поставил правительственную коалицию под угрозу распада, выразил удовлетворение достигнутой договорённостью и планируемыми мерами.
Дела мигрантов, зарегистрированных в других странах ЕС, будут рассматривать в федеральной полиции. Они будут считаться лицами, не въехавшими на территорию Германии. Высылка будет проводиться в течении двух суток. Эта процедура будет применяться лишь на границе с Австрией, но Берлин планирует также договориться с Римом и Афинами.
При этом нелегалам, уже находящимся на территории ФРГ, будет предложена более быстрая процедура получения статуса беженца.
До конца года предполагается внести на рассмотрение правительства ФРГ закон о миграции.