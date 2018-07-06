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Германия

Коалиция ФРГ договорилась

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Коалиция ФРГ договорилась

Коалиция ФРГ договорилась
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Правительственная коалиция Германии пришла к соглашению по миграционному вопросу. Лидер социал-демократов Андреа Налес сообщила, что стороны договорились ускорить процесс возвращения просителей убежища, уже зарегистрированных в других странах ЕС.

"Не будет национальных односторонних мер, не будет односторонних отказов во въезде, вместо этого будет установлен ускоренный порядок рассмотрения прошений об убежище прямо на границе", -сказала Налес, подчеркнув, что никаких транзитных центов, о которых говорилось ранее, создаваться не будет.

Министр внутренних дел ФРГ Хорст Зеехофер, который своими предложениями по решению миграционного кризиса поставил правительственную коалицию под угрозу распада, выразил удовлетворение достигнутой договорённостью и планируемыми мерами.

Дела мигрантов, зарегистрированных в других странах ЕС, будут рассматривать в федеральной полиции. Они будут считаться лицами, не въехавшими на территорию Германии. Высылка будет проводиться в течении двух суток. Эта процедура будет применяться лишь на границе с Австрией, но Берлин планирует также договориться с Римом и Афинами.

При этом нелегалам, уже находящимся на территории ФРГ, будет предложена более быстрая процедура получения статуса беженца.

До конца года предполагается внести на рассмотрение правительства ФРГ закон о миграции.