Отравление в Эймсбери: Британия требует объяснений от России

Глава британского кабинета Тереза Мэй пообещала, что полиция сделает все, чтобы расследовать инцидент с отравлением Дон Стёрджес и Чарльза Роули. Пара, заявляет Скотленд Ярд, подверглась воздействию нервно-паралитического вещества "новичок", которым в марте этого года были отравлены экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Тогда Лондон возложил ответственность на Москву.

В четверг глава британского МВД Саджид Джавид выступая в Палате общин, заявил: "Все внимание сейчас приковано к России, не в последнюю очередь из-за проходящего там чемпионата мира по футболу. Пришло время России выступить и объяснить, что произошло. Абсолютно недопустимо, чтобы наши граждане становились случайными, или преднамеренными жертвами, чтобы наши улицы, парки и города превратились в свалки отравляющих веществ".

Находящиеся в критическом состоянии Стёрджес и Роули, проживали в Эймсбери, в 11 километрах от Солсбери, где были найдены без сознания Скрипали.

Корреспондент euronews Винсент МакАвиней передает из Эймсбери:

"Буквально позади меня находится дом в Эймсбери, где в минувшую субботу пострадавшие почувствовали себя плохо. Это одно из мест в Эймсбери и Солсбери, которые закрыла полиция на время проведения расследования. Правоохранительные органы отслеживают все передвижения пары и осматривают все места, которые она предположительно посетила, включая Баптистский центр и парк в Солсбери. В настоящее время местные жители предупреждены о появлении в районе происшествия значительного числа полицейских, в том числе специалистов в защитной одежде. Кроме того, в этот обычно несколько сонный уголок Англии прибывают и многочисленные журналисты. Людей, с которыми я разговаривал, это беспокоит, а некоторых даже раздражает. На этом фоне власти заявили, что приняли меры по обеззараживанию местности, которые обошлись казне в миллионы фунтов стерлингов, и что теперь жителям Эймсбери ничего не угрожает".