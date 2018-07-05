Македонский парламент в пятницу вновь одобрил соглашение о переименовании бывшей югославской республики в Северную Македонию. Голосование прошло уже во второй раз поскольку ранее президент Македонии Георге Иванов отказался подписывать документ, заявив, что этот акт "ставит под вопрос македонскую национальную идентичность".
Македонский вопрос пока остается открытым
Македонский вопрос пока остается открытым
Название Бывшей югославской республики Македония было предметом давнего спора с Грецией, на севере которой находится одноименная область. Для Афин этот вопрос оказался настолько принципиальным, что Греция даже заблокировала вступление Македонии в Евросоюз и НАТО.
Однако в середине июня этого года стало известно, что Афины и Скопье все-таки смогли прийти к соглашению. Македонский премьер Зоран Заев и его греческий коллега Алексис Ципрас договорились о том, что республика может быть переименована в Северную Македонию.
Но неожиданно против выступил македонский президент. В этой связи наблюдатели не исключают, что противостояние Георге Иванова и Зорана Заева может спровоцировать политический кризис в Македонии.
Пока македонский вопрос остается открытым.