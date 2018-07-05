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"Южный маршрут" будет закрыт

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"Южный маршрут" будет закрыт

"Южный маршрут" будет закрыт
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Австрия и Германия планируют перекрыть "южный путь" следования мигрантов из Африки в Европу. Об этом в среду договорились австрийский канцлер и немецкий министр внутренних дел. Себастьян Курц и Хорст Зеехофер намерены привлечь к реализации плана и официальный Рим. Они анонсировали трёхсторонние переговоры на уровне глав МВД, которые состоятся на следующей неделе в Инсбруке.

"Встретятся министры Германии, Австрии и Италии. Цель: принять меры для закрытия «средиземноморского маршрута» и обеспечить прекращение потока нелегалов в Европу", - сказал австрийский канцлер.

Ранее Курц выразил своё недовольство проектом создания транзитных центров для мигрантов на австро-немецкой границе. Его накануне согласовали партнёры по правящей в Германии коалиции - ХДС и ХСС. Австрия не будет нести ответственность за беженцев - заверил Курца министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер.

"Мы полны решимости уже на границе не допускать въезда этих людей в страну и выдворять их в течение 48 часов в Грецию или Италию, а не в Австрию", - заявил он.

Ангела Меркель ведёт переговоры с рядом африканских стран и стран Евросоюза – включая Грецию и Италию о том, чтобы мигранты, добравшиеся до Германии возвращались туда, где были зарегистрированы. Вот только одобрят ли эту инициативу Афины и Рим - большой вопрос.

"Нам придется подождать. Посмотрим, какое соглашение будет достигнуто с Грецией. Это будут непростые переговоры", - добавил глава МВД Германии. Зеехофер уточнил: если предложенный план мер не одобрят греческие итальянские власти, то Берлин готов его пересмотреть.