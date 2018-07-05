"Южный маршрут" будет закрыт

Австрия и Германия планируют перекрыть "южный путь" следования мигрантов из Африки в Европу. Об этом в среду договорились австрийский канцлер и немецкий министр внутренних дел. Себастьян Курц и Хорст Зеехофер намерены привлечь к реализации плана и официальный Рим. Они анонсировали трёхсторонние переговоры на уровне глав МВД, которые состоятся на следующей неделе в Инсбруке.

"Встретятся министры Германии, Австрии и Италии. Цель: принять меры для закрытия «средиземноморского маршрута» и обеспечить прекращение потока нелегалов в Европу", - сказал австрийский канцлер.

Ранее Курц выразил своё недовольство проектом создания транзитных центров для мигрантов на австро-немецкой границе. Его накануне согласовали партнёры по правящей в Германии коалиции - ХДС и ХСС. Австрия не будет нести ответственность за беженцев - заверил Курца министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер.