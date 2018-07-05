Россия заподозрила Лондон в химической провокации

Россия озабочена сообщениями об отравлении в Эймсбери и категорически отвергает любые обвинения в причастности к использованию химического оружия. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков: "Никаких сколь-нибудь убедительных доказательств голословных обвинений России в причастности к этому британской стороной так и не было представлено. Российская сторона с самого начала предлагала британским визави совместное расследование. И это предложение осталось без какого-либо ответа".