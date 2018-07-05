Россия озабочена сообщениями об отравлении в Эймсбери и категорически отвергает любые обвинения в причастности к использованию химического оружия. С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков: "Никаких сколь-нибудь убедительных доказательств голословных обвинений России в причастности к этому британской стороной так и не было представлено. Российская сторона с самого начала предлагала британским визави совместное расследование. И это предложение осталось без какого-либо ответа".
Россия заподозрила Лондон в химической провокации
Россия заподозрила Лондон в химической провокации
В Госдуме отравление в Эймсбери называют провокацией и говорят, что в отравлении подданных Соединённого королевства больше всего заинтересованы британские власти.
Сергей Железняк, депутат ГД от ЕР: "Это происходит на фоне сильной позитивной эмоциональной волны, которую дают британские болельщики, которые приехали поддержать свою команду в Россию на Чемпионат мира. Это, конечно, сильно диссонирует с тем, что пытаются рассказать о России британские власти и британские медиа".
Многочисленные альтернативные версии отравления в Эймсбери предложили в российском МИДе, выступив со встречными обвинениями в адрес британского правительства.
Мария Захарова, директор Департамента информации и печати МИД РФ: "Во имя безопасности граждан нашего континента мы призываем правительство Терезы Мэй прекратить интриги и игры с химическими отравляющими веществами".
Российский МИД обвиняет правительство Великобритании в попытках помешать следствию по делам об отравлениях и скрыть реальные факты.