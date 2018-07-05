Новый "старый" "Новичок"

44-летняя женщина и 45-летний мужчина были отравлены нервно-паралитическим веществом "новичок", об этом заявило полицейское управление графства Уилтшир. Инцидент произошел еще в субботу.

Первой была госпитализирована женщина, Дон Стерджесс, спустя несколько часов с теми же симптомами в больницу был доставлен мужчина, Чарли Роули.

Место проишествия - Эймсбери; этот городок находится в нескольких километрах от Солсбери, где в марте при помощи того же яда отравили Сергея Скрипаля и его дочь.

Расследованием занимается контртеррористический отдел Скотланд-Ярда.

Вот что сказал прессе один из его руководителей Нил Бэйсу: "Ознакомившись с результатами анализов образцов яда, мы можем утверждать, что оба пострадавших подверглись действию нервно-паралитического вещества "Новичок". "Новичком" были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Мы, однако, пока не знаем, использовался ли "Новичок" из одной и той же партии или из партий, произведенных в разное время".

Нападение в Солсбери на экс-полковника ГРУ и его дочь, в котором применялось, как это было установлено, химоружие, стало причиной самого глубокого дипломатического и политического кризиса в отношениях России и стран Запада с момента окончания "холодной войны". Британские власти и их союзники утверждали, что за отравлением Скрипалей стоит Россия.