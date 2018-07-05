Овощи, которые живут на крыше

Грядки с листовым салатом, грядки с томатами, грядки с огурцами - у этого огорода есть отличие: он расположен на крыше, а для его полива используется дождевая вода. Хотя значение имеет экология, но в выигрыше оказываются вкус и свежесть продукции. От сбора урожая до прилавка путь короток, и порой занимает всего несколько минут.

За поставки этой продукции отвечает Мари Дельво. Она говорит, что "более короткого пути просто не существует. В восемь утра овощи собирают, а в девять, к открытию - они уже на прилавках и на полках. И, разумеется, покупатели очень ценят свежесть; они и хранить овощи и ягоды в холодильнике могут дольше на пару дней, если того хотят".

И хотя пока это лишь опыт, успех таков, что бельгийские садоводы думают о месте для их нового огорода. И он тоже, конечно, будет на крыше.