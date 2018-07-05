Грядки с листовым салатом, грядки с томатами, грядки с огурцами - у этого огорода есть отличие: он расположен на крыше, а для его полива используется дождевая вода. Хотя значение имеет экология, но в выигрыше оказываются вкус и свежесть продукции. От сбора урожая до прилавка путь короток, и порой занимает всего несколько минут.
Овощи, которые живут на крыше
Овощи, которые живут на крыше
За поставки этой продукции отвечает Мари Дельво. Она говорит, что "более короткого пути просто не существует. В восемь утра овощи собирают, а в девять, к открытию - они уже на прилавках и на полках. И, разумеется, покупатели очень ценят свежесть; они и хранить овощи и ягоды в холодильнике могут дольше на пару дней, если того хотят".
И хотя пока это лишь опыт, успех таков, что бельгийские садоводы думают о месте для их нового огорода. И он тоже, конечно, будет на крыше.