24 человека по одним сведениям, 17 - по другим - погибли в мексиканском городе Тультепеке в результате двух взрывов на фабрике, производившей пиротехнику; несколько десятков были ранены. Среди погибших обнаружены четверо пожарных и двое полицейских, прибывших сразу же на место происшествия после первого взрыва. Кроме сотрудников экстренных служб и правоохранителей, погибли и жители Тультепека.
Смертельный фейерверк
Смертельный фейерверк
Этот мексиканский город - один из главных центров изготовления пиротехнических средств и изделий, сообщается, что значительная часть продукции производится в неприспособленных условиях, без соблюдения правил и норм техники безопасности.
Два с половиной года назад взрыв в Тультепеке и последовавший за ним пожар уничтожили муниципалитет, жертвами той трагедии стали не менее 42 человек .