На фоне ЧМ-2018 и успехов российской сборной известие о грядущем повышении пенсионного возраста в России оказалось отодвинуто на второй план. По мнению оппозиции, момент для объявления спорной реформы был выбран не случайно.
Около 90% россиян против повышения пенсионного возраста
Около 90% россиян против повышения пенсионного возраста
Как показывают опросы общественного мнения, для большинства россиян пенсионная реформа стала неприятным сюрпризом. Согласно исследованию Левада-Центра, около 70% граждан РФ "категорически против" повышения пенсионного возраста. В целом к реформе отрицательно относятся почти 90% россиян.
Вот, что говорит Борис Кравченко, лидер одного из крупнейших профсоюзов - Конфедерации труда России:
"Надо отдать должное кремлевским аналитикам и стратегам, которые поставили прохождение этого закона в тот момент, когда в крупнейших городах России введен особый порядок согласования митингов и демонстраций, когда большое число россиян отвлечено на футбол".
Голосование по законопроекту в Госдуме должно состояться этой осенью. Реформу пенсионной системы в России планируется начать уже в 2019 году.
В соответствии с законопроектом, пенсионный возраст, в случае одобрения Госдумой, для мужчин будет увеличен с нынешних 60 лет до 65 лет к 2028 году, для женщин - с 55 лет до 63 лет к 2034 году. Повышение планируется проводить поэтапно. При этом реформа затронет мужчин 1959 года рождения и младше, а также женщин 1964 года рождения и младше.