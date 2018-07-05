Около 90% россиян против повышения пенсионного возраста

На фоне ЧМ-2018 и успехов российской сборной известие о грядущем повышении пенсионного возраста в России оказалось отодвинуто на второй план. По мнению оппозиции, момент для объявления спорной реформы был выбран не случайно.

Как показывают опросы общественного мнения, для большинства россиян пенсионная реформа стала неприятным сюрпризом. Согласно исследованию Левада-Центра, около 70% граждан РФ "категорически против" повышения пенсионного возраста. В целом к реформе отрицательно относятся почти 90% россиян.

Вот, что говорит Борис Кравченко, лидер одного из крупнейших профсоюзов - Конфедерации труда России:

"Надо отдать должное кремлевским аналитикам и стратегам, которые поставили прохождение этого закона в тот момент, когда в крупнейших городах России введен особый порядок согласования митингов и демонстраций, когда большое число россиян отвлечено на футбол".

Голосование по законопроекту в Госдуме должно состояться этой осенью. Реформу пенсионной системы в России планируется начать уже в 2019 году.

В соответствии с законопроектом, пенсионный возраст, в случае одобрения Госдумой, для мужчин будет увеличен с нынешних 60 лет до 65 лет к 2028 году, для женщин - с 55 лет до 63 лет к 2034 году. Повышение планируется проводить поэтапно. При этом реформа затронет мужчин 1959 года рождения и младше, а также женщин 1964 года рождения и младше.