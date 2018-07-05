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Испания

Темная сторона фиесты св. Фермина

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Темная сторона фиесты св. Фермина

Темная сторона фиесты св. Фермина
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Тысячи туристов со всего мира съезжаются 6 июля в испанский город Памплона, расположенный в автономной области Наварра. В этот день здесь начинается фиеста святого Фермина, центральное событие которой – энсьерро, бег быков. Международным успехом праздник обязан роману Эрнеста Хемингуэя "И восходит солнце" 1926 г.

Но защитники животных решили напомнить туристам об изнанке праздника. Аида Гаскон, директор испанского отделения организации AnimaNaturalis: "Быков, утром участвующих в бегах, вечером отведут на арену, где их замучают до смерти [во время боя быков]. Большинство людей не знают о том, что во время фиесты происходит издевательство над животными".

Во время энсьерро быков гонят по улицам Памплоны на протяжении 1 км. Толпа местных жителей и многочиcленных туристов бежит при этом перед напуганными животными. Забег нередко заканчивается травмами и даже гибелью любителей острых ощущений. Но судьба быков еще более печальна: на этих выходных в ходе традиционных празднеств будут забиты 66 животных.