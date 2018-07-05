Тысячи туристов со всего мира съезжаются 6 июля в испанский город Памплона, расположенный в автономной области Наварра. В этот день здесь начинается фиеста святого Фермина, центральное событие которой – энсьерро, бег быков. Международным успехом праздник обязан роману Эрнеста Хемингуэя "И восходит солнце" 1926 г.
Темная сторона фиесты св. Фермина
Темная сторона фиесты св. Фермина
Но защитники животных решили напомнить туристам об изнанке праздника. Аида Гаскон, директор испанского отделения организации AnimaNaturalis: "Быков, утром участвующих в бегах, вечером отведут на арену, где их замучают до смерти [во время боя быков]. Большинство людей не знают о том, что во время фиесты происходит издевательство над животными".
Во время энсьерро быков гонят по улицам Памплоны на протяжении 1 км. Толпа местных жителей и многочиcленных туристов бежит при этом перед напуганными животными. Забег нередко заканчивается травмами и даже гибелью любителей острых ощущений. Но судьба быков еще более печальна: на этих выходных в ходе традиционных празднеств будут забиты 66 животных.