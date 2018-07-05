Меркель-Орбан: спор о гуманности

Прежде всего - люди, а национальные интересы – потом. Ангела Меркель напомнила Виктору Орбану о том, что в основе политики Евросоюза лежит принцип гуманности. На переговорах в среду канцлер ФРГ и премьер-министр Венгрии в очередной раз продемонстрировали, насколько сильно разнятся их взгляды по вопросам миграции.

"Наверное, это то самое, что нас разделяет. Человечность – душа Европы. И если мы хотим сохранить эту душу, если Европа со своими ценностями желает играть важную роль в мире, она не может оставаться в стороне от людских нужд и страданий", - сказала Меркель.

Виктор Орбан, в свою очередь, парировал: гуманными можно оставаться и "не создавая фактора притяжения" для мигрантов в виде открытых европейских границ.

"Обвинения в том, что мы не солидарны с Германией – несправедливы. Я хочу отметить: 8 тысяч военных находятся на границе 24 часа в сутки, защищая ее от нелегалов, которые хотят попасть в Германию. Если бы венгерские военнослужащие не охраняли границы с Сербией или Хорватией, то 4, даже 5 тысяч мигрантов ежедневно прибывали бы в ФРГ. Мы защищаем вас. Это и есть проявление солидарности, причем, очень даже неплохое проявление", - добавил он.

Меркель также упрекнула Орбана, в том, что тот отказывается принимать беженцев, в том числе - зарегистрированных на территории Венгрии. Тем самым, по словам главы немецкого правительства, он перекладывает ответственность на другие страны ЕС.