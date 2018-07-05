Вторая ночь погромов в Нанте

Во Франции в пригородах Нанта минувшей ночью возобновились беспорядки, которые сопровождались поджогами автомобилей и магазинов. Как сообщает AFP, погромы устроили небольшие группы молодых людей. Не обошлось без противостояния с полицией, которая в усиленном режиме патрулировала пригороды. Задержаны одиннадцать человек, в том числе несовершеннолетние.

Беспорядки называют реакцией на гибель 22-летнего мужчины, которого ранил полицейский. По официальным данным, погибший пытался бежать, когда его автомобиль остановили для проверки документов, при этом он наехал на одного из правоохранителей. По словам прокурора Нанта Пьера Сенне, «этот человек был в розыске с июня 2017 года по ордеру суда города Кретей за ограбление в составе организованной группы, возможно это объясняет, почему водитель пытался бежать от полиции». Кроме того, отмечается, что автомобиль находился в черных списках в связи с делом о распространении наркотиков.

После беспорядков в Нант приехал премьер-министр Эдуар Филипп. Он осудил погромы и пообещал максимально открытое расследование гибели подозреваемого.