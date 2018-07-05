На вооружение итальянских карабинеров поступят электрошокеры. Пистолет тазер американского производства будет протестирован в 11 крупных городах по всей стране. Предварительно, стражей порядка обучат правилам обращения с оружием. Об этом распорядился лично министр внутренних дел Италии. По словам Маттео Сальвини, это "средство защиты от правонарушителей поможет полицейским "обеспечить собственную безопасность" при арестах и задержаниях.
Италия: тазер на вооружении полиции
Италия: тазер на вооружении полиции
От США и Канады, Германии и Франции – до Австралии и Новой Зеландии – тазеры успешно используют полицейские в 107 странах. Считается, что электрошоковое устройство дистанционного применения не представляет угрозы здоровью человека и риска увечий. Правда, некоторые правозащитники утверждают обратное. Организация Amnesty International регулярно рапортует о многочисленных случаях применения тазеров со смертельным исходом.