Фрум готовится к "величайшему испытанию"

Велогонщик Крис Фрум готовится к борьбе за пятую победу на Тур де Франс после того, как его всё же допустили к старту. Проблемы с участием в веломногодневке возникли из-за дела об употреблении допинга. Теперь все подозрения с Фрума официально сняты.

«С самого начала я говорил, что не сделал ничего плохого, и я всё время надеялся, что всё закончится именно так: и вот, наконец, мы получили это решение. Я, очевидно, чувствую чрезвычайное облегчение, с моих плеч упал тяжкий груз», — рассказал Фрум.

В применении допинга Фрума заподозрили из-за повышенного содержания в крови препарата, который он употреблял для лечения астмы. Велогонщик объяснял, что увеличил дозу лекарства по совету врачей.

На старт Тур де Франс он должен выйти в пятницу. Предстоящую гонку он назвал «величайшим испытанием» в своей карьере: «Для меня это четвертый Гранд-тур подряд и передо мной стоит грандиозная задача, попытаться в пятый раз одержать победу на Тур де Франс, в четвертый раз подряд на Гранд-туре, после Джиро, где я впервые пришёл первым. Для меня это всё в новинку».

Допуск Фрума на Тур де Франс был осложнён угрозами бойкота со стороны других велосипедистов, если допинговое дело британца не будет закрыто. В команде Sky говорили, что после скандала опасаются резко негативной реакции зрителей.