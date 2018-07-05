Проливные дожди на юго-западе и северо-западе Китая привели к наводнениям и оползням. Жертвами стихии стали по меньшей мере семь человек. В провинциях Сычуань и Шэньси в общей сложности пострадали свыше 260 тысяч человек, а экономический ущерб превысил 700 миллионов евро.
Наводнения и оползни в Китае
Наводнения и оползни в Китае
В провинции Сычуань в зоне бедствия оказались 22 административные единицы, в том числе город Чэнду. Нарушено нормальное транспортное сообщение по более чем 160 дорогам, повреждены мосты, жилые строения и школы, затоплены тысячи гектаров сельхозугодий. Местные власти были вынуждены переселить свыше 18 тысяч человек. В провинции Шэньси из затопленных районов были эвакуированы три тысячи человек.