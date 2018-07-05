Афганские мигранты не хотят попасть к талибам

Германия возобновила практику депортации афганских мигрантов. После получения последнего доклада о ситуации в Афганистане, канцлер Ангела Меркель дала согласие на высылку на родину афганцев, которым было отказано в праве на убежище в Германии.

На этой неделе из Мюнхена в Кабул вылетел первый самолет с 69 депортируемыми афганцами на борту. Против этого решения выступают организации, занимающиеся защитой прав мигрантов. С ними согласны некоторые пассажиры в аэропорту Мюнхена:

"Ситуация в Афганистане очень-очень плохая. Каждый день мы слышим о происходящих там нападениях, подрывах смертников и каждый день там убивают людей".

Среди протестующих мы встретили Амири Сахадата. За два года в Германии он выучил немецкий язык., но его прошение о получении убежища было отклонено. Сейчас его дело рассматривается в апелляционной инстанции. Но он всерьёз опасается депортации и новой встречи с талибами.

Амири Сахадат, проситель убежища: "Талибы несколько раз убеждали меня влиться в их ряды. Но я отказывался, потому что они убивают людей каждую неделю, каждый день. Я не хочу участвовать в джихаде, потому что в этом нет ничего хорошего".

Активисты неправительственной организации "Баварский совет по беженцам" критикуют политику консервативного правительства Баварии.

Штефан Дюннвальд, Баварский совет по беженцам: "Бавария берет за пример политику, которую в Венгрии проводит Виктор Орбан. Правительство земли заявляет о приверженности жесткой линии. Предстоящие выборы заставляют его еще больше ужесточать свою политику. Это агрессия против самых слабых членов нашего общества, против беженцев".

В заявлении для Euronews правительство Баварии подтвердило, что депортации необходимы и будут продолжены.