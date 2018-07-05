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Венгрия

Бомба на дне Дуная

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Бомба на дне Дуная

Бомба на дне Дуная
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В Будапеште со дна Дуная в районе моста Эржебет подняли 100-килограммовую бомбу советского производства времен Второй мировой войны. В рамках операции пришлось эвакуировать жителей близлежащих домов и перекрыть движение на дорогах. Бомбу затем перевезли на военный полигон для детонации.

"Мы организовали зону безопасности, чтобы никто не пострадал из-за случайного взрыва", -- говорит командир Истван Эмбер.

Бомба была обнаружена на прошлой неделе, когда со дна реки доставали автомобиль.

Местные жители рассказывают:

"Полицейские пришли к нам в полдевятого утра и попросили покинуть районе в течении получаса".

"Моя машина была запаркована на берегу, пришлось ее переставить".

Из Будапешта передает корреспондент euronews Роберт Чакани: "Эта операция нарушила ритм повседневной жизни, но местные жители говорят, что не испугались. Эксперты предупреждают, что на дне реки могут находиться еще сотни неразорвавшихся снарядов".

Journalist name • Ирина Шелудкова