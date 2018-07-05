В Будапеште со дна Дуная в районе моста Эржебет подняли 100-килограммовую бомбу советского производства времен Второй мировой войны. В рамках операции пришлось эвакуировать жителей близлежащих домов и перекрыть движение на дорогах. Бомбу затем перевезли на военный полигон для детонации.
Бомба на дне Дуная
Бомба на дне Дуная
"Мы организовали зону безопасности, чтобы никто не пострадал из-за случайного взрыва", -- говорит командир Истван Эмбер.
Бомба была обнаружена на прошлой неделе, когда со дна реки доставали автомобиль.
Местные жители рассказывают:
"Полицейские пришли к нам в полдевятого утра и попросили покинуть районе в течении получаса".
"Моя машина была запаркована на берегу, пришлось ее переставить".
Из Будапешта передает корреспондент euronews Роберт Чакани: "Эта операция нарушила ритм повседневной жизни, но местные жители говорят, что не испугались. Эксперты предупреждают, что на дне реки могут находиться еще сотни неразорвавшихся снарядов".