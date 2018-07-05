Берлин намерен создать на германско-австрийской границе специальные транзитные центры для соискателей убежища: там будут в ускоренном порядке проверять, есть ли у иностранца право и возможность получить убежище в ФРГ, а если нет, то его будут отправлять обратно - либо в страну происхождения, либо в то государство ЕС, где он уже зарегистрирован.
Миграционный кризис: Европа закрывает двери?
Миграционный кризис: Европа закрывает двери?
Об этом договорились правящие в ФРГ партии Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз (ХСС). Между тем Австрия считает такие центры угрозой для себя и ждет прояснения позиции правительства ФРГ по этому вопросу.
В этом году поток мигрантов, отправляющихся в Германию через Австрию значительно уменьшился. С января по май из Австрии в Германию прибыли 4600 нелегалов. Более половины были отправлены обратно в Австрию. В минувшем году австрийско-германскую границу пересекли около 15 тысяч нелегалов. Семь тысяч мигрантов были высланы в Австрию.
По данным Международной организации по миграции с начала 2018 года в Европу прибыло не менее 55 тысяч беженцев. Миграционный кризис, пик которого пришелся на 2015 год, привел к тому, что в Европе больше не осталось стран готовых следовать политике открытых границ.