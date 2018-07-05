Миграционный кризис: Европа закрывает двери?

Берлин намерен создать на германско-австрийской границе специальные транзитные центры для соискателей убежища: там будут в ускоренном порядке проверять, есть ли у иностранца право и возможность получить убежище в ФРГ, а если нет, то его будут отправлять обратно - либо в страну происхождения, либо в то государство ЕС, где он уже зарегистрирован.