Национальный конгресс Аргентины принял новый закон о донорстве органов. Отныне все совершеннолетние граждане Аргентины рассматриваются в качестве потенциальных доноров, если они не запретили их пересадку в завещании. Депутаты нижней палаты конгресса проголосовали за законопроект единогласно, до этого он был утверждён сенатом.
"Закон Хустины": презумпция согласия на донорство органов
"Закон Хустины": презумпция согласия на донорство органов
Закон назван именем Хустины Ло Кане, 12-летней девочки, скончавшейся в ноябре прошлого года из-за того, что её не была сделана пересадка сердца. Раньше для получения органа для пересадки требовались либо выраженная в завещании воля донора, либо согласие его родственников. Новая редакция закона призвана радикально упростить процедуру.
По данным Аргентинского института пересадки органов и тканей, в настоящее время трансплантации ожидают 7700 аргентинцев, в том числе 250 детей.