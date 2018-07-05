Вечером 4 июля небо американских городов раскрасилось фейерверками в честь 242-й годовщины провозглашения независимости Соединенных Штатов.
День независимости: дожди и фейерверки
День независимости: дожди и фейерверки
В Вашингтоне фейерверки были запущены над Национальной аллеей, на которой собрались тысячи человек. Президент Дональд Трамп и первая леди Мелания наблюдали за праздничным салютом с балкона Белого Дома.
В Нью-Йорке праздник был отмечен с еще большим размахом: с семи барж на Ист-Ривер в воздух было сделано более 75 тысяч залпов.
Непогода испортила праздник жителям Хьюстона, крупнейшего города в Техасе и четвертого по величине города США. Проливные дожди здесь буквально затопили улицы. В результате власти города были вынуждены отменить, намеченные на 4 июля фестиваль и уличный концерт.
Сильвестр Тернер, мэр Хьюстона: «Очень жаль, но нам пришлось отменить все мероприятия за исключением праздничного салюта "Свобода над Техасом».
Кроме Хьюстона затоплены десятки других техасских городов. Среди пострадавших - российское генконсульство в Хьюстоне, которое было вынуждено временно прекратить работу из-за того, что его территория оказалась под водой.