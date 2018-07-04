Казань ждет Неймара

В пятницу стадион "Казань-Арена" примет свой последний матч – Бразилия-Бельгия. По этому поводу волонтеры чемпионата устроили в столице Татарстана флешмоб. В нем приняли участие около 80 волонтеров из разных стран. Танцуют они под официальный гимн турнира – песню Living it up, которую исполняют Никки Джем, Уилл Смит и Эра Истрефи.

"Я счастлива, что помогаю организовывать чемпионат в России. Это очень здорово, потрясающе. Незабываемые эмоции!" - говорит волонтер из Казани по имени Аида. В восторге от происходящего в этом городе и молодой человек из Египта Махмуд: "Казань – очень красивый город. Погода очень хорошая. Прекрасная атмосфера. У меня нет никаких замечаний, ни о кого я не слышал ничего плохого. И большинство моих друзей сейчас здесь".

По полю стадиона "Казань-Арена" уже бегали Лионель Месси, Роберт Левандовский, Антуан Гризманн, Серхио Рамос, а в пятницу там сыграет еще одна футбольная звезда – Неймар.

Лионель Месси и Габриэль Меркадо REUTERS/Dylan Martinez