Весь мир спешит на помощь

"Мы не будем спешить. Первым пещеру покинет тот, кто будет в состоянии это сделать, не подвергая себя риску". Об этом заявили власти Таиланда, которые сейчас вместе со специалистами из других стран, в том числе из Китая, США, Австралии, Великобритании, придумывают, как вывести на поверхность застрявших в пещере школьников и их тренера по футболу. Спасатели пытаются откачивать воду, но задача это не простая: ливни становятся все сильнее. Помощь мальчикам оказывают служащие армии, в том числе военный врач. Днем ранее им доставили лекарства и еду.