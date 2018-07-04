"Мы не будем спешить. Первым пещеру покинет тот, кто будет в состоянии это сделать, не подвергая себя риску". Об этом заявили власти Таиланда, которые сейчас вместе со специалистами из других стран, в том числе из Китая, США, Австралии, Великобритании, придумывают, как вывести на поверхность застрявших в пещере школьников и их тренера по футболу. Спасатели пытаются откачивать воду, но задача это не простая: ливни становятся все сильнее. Помощь мальчикам оказывают служащие армии, в том числе военный врач. Днем ранее им доставили лекарства и еду.
Весь мир спешит на помощь
Весь мир спешит на помощь
Апакорн Юуконгкаев, ВМС Таиланда: "С детьми все хорошо. Нам не нужно торопиться. Мы сейчас прокладываем телефонную линию, чтобы родители могли пообщаться с детьми".
Обнаружить мальчиков и их тренера удалось в понедельник двум британским дайверам. Как вызволить подростков и их сопровождающего на поверхность – главный вопрос, который сейчас стоит перед спасателями. Откачать воду насосами пока не удается. Одновременно спасатели ищут альтернативные входы в пещеру сверху. Если эти поиски не увенчаются успехом, то, как предупреждают специалисты, мальчикам и их тренеру, возможно, придется провести в пещере несколько недель, а то и месяцев – пока не спадет вода или пока они не научатся нырять с аквалангом.
Эндрю Уотсон, спасатель: "Детям, вероятно, придется столкнуться с экстремальными условиями. Вода очень грязная, есть течение, расстояние огромное".
Полторы недели назад 12 юных футболистов и тренер отправились в горный парк на севере страны. Там они решили посетить пещеру. Из-за ливня вход в нее оказался затоплен. В день исчезновения молодых людей их вещи обнаружили сотрудники парка. Тогда же было объявлено о начале поисковой операции.