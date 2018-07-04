Узники пещеры: план вызволения

Чувство радости и облегчение испытали в Таиланде и, пожалуй, во всем мире, когда 12 детей, пропавших в затопленной пещере, обнаружили живыми. Теперь спасатели, водолазы, спелеологи – местные и иностранные - ломают голову: как вызволить их из заточения, в котором они прибывают вот уже десять дней?

У французских кейв-дайверов из организации волонтёров-спасателей Speleo Secours есть свой план действий. К его реализации они готовы приступить, как только правительство Таиланда даст им "зелёный свет".

"Мы могли бы привлечь десяток специалистов с опытом погружений в пещерах, с использованием оборудования, которое предназначено для именно этой среды. Они могут передвигаться в мутной воде в условиях нулевой видимости", - говорит Оливье Лане, представитель Speleo Secours.

Сезон дождей окончится еще нескоро, а пытаться преодолеть километры по узким затопленных тоннелям - очевидный риск для подростков, не имеющих навыков подводного плавания.