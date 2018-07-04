Узники пещеры: план вызволения

Чувство радости и облегчение испытали в Таиланде и, пожалуй, во всем мире, когда 12 детей, пропавших в затопленной пещере, обнаружили живыми. Теперь спасатели, водолазы, спелеологи – местные и иностранные - ломают голову: как вызволить их из заточения, в котором они прибывают вот уже десять дней?
У французских кейв-дайверов из организации волонтёров-спасателей Speleo Secours есть свой план действий. К его реализации они готовы приступить, как только правительство Таиланда даст им "зелёный свет".
"Мы могли бы привлечь десяток специалистов с опытом погружений в пещерах, с использованием оборудования, которое предназначено для именно этой среды. Они могут передвигаться в мутной воде в условиях нулевой видимости", - говорит Оливье Лане, представитель Speleo Secours.
Сезон дождей окончится еще нескоро, а пытаться преодолеть километры по узким затопленных тоннелям - очевидный риск для подростков, не имеющих навыков подводного плавания.
"Мы разработали похожее на носилки приспособление, - продолжает Ланье. - С его помощью можно перемещать человека под водой, если он не может передвигаться самостоятельно. Оно плавучее, почти ничего не весит, им легко маневрировать. Два опытных дайвера с этой задачей с лёгкостью справятся".
Одни специалисты предлагают дождаться спада воды, снабжая школьников всем необходимым, другие настаивают: с решением медлить ни в коем случае нельзя.
"Опасность сохраняется. Связана она с тем, что там только начался сезон муссонов. Самый его разгар наступит в ближайшие дни-недели. И уровень воды повысится, - уверен специалист. - Есть вероятность, что она дойдёт до того места, где укрываются дети. Тогда это будет настоящая катастрофа. Добраться до ребят можно за четыре часа. Еще два-три потребуется на то, чтобы обучить их базовым навыкам ныряния, и на пару-тройку попыток погружения. Ну, а затем потребуется часа четыре, может быть, пять, чтобы вывести их на поверхность", - заключает он.