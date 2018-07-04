Рассчитываем на откровенный разговор с США - Лавров

Ситуация на юге Сирии, где при посредничестве США и России, была введена так называемая зона деэскалации, вызывает все большую обеспекоенность сторон.

В последние недели ожесточенные столкновения между боевиками и правительственными силами в провинции Дераа привели к исходу новых беженцев. Наблюдатели предостерегают о новом гуманитарном кризисе в этом районе.

Обстановка в Сирии станет одной из главных тем переговоров на предстоящей встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. В Москве считают, что Вашингтон должен повлиять на группировки боевиков с тем, чтобы они сложили оружие.

В данный момент около 40% территории в южной зоне деэскалации находятся под контролем террористических организаций "Джебхат ан-Нусра" и "Исламское государство". В этой связи глава МИД РФ в среду заявил, что некоторые группировки, которые сотрудничают с США, вместо перемирия предпочитают примыкать к исламистам.

"По мере ликвидации террористических группировок будут создаваться благоприятные условия для возвращения беженцев, - отметил Лавров. - США не всегда удается обеспечить размежевание оппозиции и террористов в южной зоне деэскалации в Сирии".

Говоря же о предстоящем российско-американском саммите, он заявил следующее: "Подготовка на экспертном уровне продолжается. Не хочу забегать вперед, но мы рассчитываем на откровенный разговор по всем вопросам, которые омрачают наши отношения с Соединенными Штатами".

Переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа должны состояться в Хельсинки 16 июля - практически год спустя после первой встречи двух лидеров на саммите "двадцатки" в Гамбурге, когда и была достигнута договоренность о южной зоне деэскалации в Сирии.