Правительственные войска Сирии смогли отвоевать около 60% территории провинции Дераа (Деръа). Поддержку Дамаску оказывают воздушные силы России. Наступление на позиции группировки "Джебхат ан-Нусра", которая в России признана террористической, и формирований вооруженной оппозиции сирийские войска начали две недели назад.
Армия Сирии отвоевывает провинцию Дераа
Армия Сирии отвоевывает провинцию Дераа
Днем ранее произошли ожесточенные столкновения между армией и участниками группировок в районе Дераа. Правительственным силам удалось блокировать противника недалеко от города Тофаса.
Дераа считался одним из центров "арабской весны" в Сирии. Город имеет важное стратегическое значение, поскольку находится на границе с Иорданией и недалеко от стратегических трасс в направлении Израиля и Ливана. В 2017 году в этом районе была создана зона деэскалации конфликта.