Иракский беженец, сознавшийся в убийстве 14-летней Сюзанны в Германии, подозревается в изнасиловании еще одного ребенка. Об этом сообщил прокурор Висбадена, где и были совершены преступления.
Убийцу 14-летней Сюзанны подозревают в изнасиловании еще одной девочки
Убийцу 14-летней Сюзанны подозревают в изнасиловании еще одной девочки
По данным следствия, Али Башар до совершения громкого убийства в мае этого года, за два месяца до этого - в марте - надругался еще над 11-летней девочкой, причем дважды. По предварительным данным у него мог быть сообщник, такой же беженец.
Ранее Али Башар пытался бежать из Германии обратно на родину, однако по запросу немецкой полиции был задержан в Иракском Курдистане и экстрадирован в ФРГ.
Убийство Сюзанны всколыхнуло общественное мнение в Германии, ведь Али Башар прибыл страну на пике миграционного кризиса, когда власти ФРГ объявили политику "открытых дверей". Он вместе с семьей проживал в Висбадене с весны 2016 года.
Изначально Али Башару было отказано в получении статуса беженца, но он опротестовал это решение. На время рассмотрения жалобы ему было разрешено пребывание на территории ФРГ.