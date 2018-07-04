В Польше вступил в силу закон о судебной реформе, которую Верховный суд объявил антиконституционной. В соответствии с положениями закона, более трети судей высшей инстанции обязаны были до полуночи уйти в отставку из-за достижения пенсионного возраста, в этом списке оказалась и первый председатель Верховного суда Малгожата Герсдорф. Она и ещё десять человек отказались увольняться.
Верховный суд Польши на полулегальном положении
Верховный суд Польши на полулегальном положении
Герсдорф вышла в среду на работу, а генеральная ассамблея Верховного суда подтвердила: её полномочия должны завершиться в срок, то есть в 2020 г. Реформу Герсдорф называет «чистками»: «Для меня, для первого председателя Верховного суда, это печальный день. Эра правосудия, организационной независимости Верховного суда и полноты его компетенции подходит к концу».
Реформа позволяет переназначить 2/3 судей Верховного суда и ставит под контроль министерства юстиции прокуроров. Против реформы протестует ряд польских ассоциаций юристов и адвокатов. Еврокомиссия обвиняет Варшаву в подрыве независимости судов и грозит ей новыми санкциями внутри ЕС, польское правительство настаивает на своём праве решать самостоятельно внутренние вопросы страны.
В правящей партии «Закон и справедливость» говорят о стремлении добиться беспристрастности судов. Глава парламентского комитета по праву Станислав Пиотрович назвал протесты Верховного суда ещё одни подтверждением необходимости реформы: «Некоторые судьи ставят себя выше закона, выше граждан, выше других ветвей власти».