Верховный суд Польши на полулегальном положении

В Польше вступил в силу закон о судебной реформе, которую Верховный суд объявил антиконституционной. В соответствии с положениями закона, более трети судей высшей инстанции обязаны были до полуночи уйти в отставку из-за достижения пенсионного возраста, в этом списке оказалась и первый председатель Верховного суда Малгожата Герсдорф. Она и ещё десять человек отказались увольняться.