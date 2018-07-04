Хорваты ожидают непростого матча с Россией

Российская сборная по футболу готовится к первому в современной истории страны четвертьфиналу Чемпионата мира. По словам капитана сборной, вратаря Игоря Акинфеева, футболисты уже справились с эмоциями после того, как сумели дотянуть до пенальти в матче с Испанией и победили: «Сборная сделала праздник в тот вечер, но это уже история. Все видят, что это действительно праздник. Я после матча сразу сказал, что действительно нет никакой эйфории или пустых слов».