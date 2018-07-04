Российская сборная по футболу готовится к первому в современной истории страны четвертьфиналу Чемпионата мира. По словам капитана сборной, вратаря Игоря Акинфеева, футболисты уже справились с эмоциями после того, как сумели дотянуть до пенальти в матче с Испанией и победили: «Сборная сделала праздник в тот вечер, но это уже история. Все видят, что это действительно праздник. Я после матча сразу сказал, что действительно нет никакой эйфории или пустых слов».
Хорваты ожидают непростого матча с Россией
Хорваты ожидают непростого матча с Россией
Право на выход в полуфинал у российской сборной будет оспаривать команда Хорватии. После победы над Данией хорваты ожидают непростую встречу с хозяевами турнира, — рассказал вратарь Даниель Субашич: «Это будет трудный матч. Они играют дома, в окружении своих болельщики. Это прекрасная команда, они играют очень хорошо и на, конечно, будет тяжело».
В Кремле признали, что не ожидали выхода российской сборной в четвертьфинал. Победу хорватов тренер сборной Златко Далич объяснял тем, что они старались победить, а не показывать красивый футбол.
Матч Россия — Хорватия пройдёт на стадионе Фишт в Сочи в субботу.